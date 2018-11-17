محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير عدة مناطق بمدينة الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتفقد أعمال تطوير منطقة القناطر التسعة وميدان الصاغة وشارع الشمسي بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، وتشمل أعمال التجميل إعادة رفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي لشوارع المدينة.





استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بالمناطق المحددة تمهيداً لاستكمال أعمال تنفيذ خطة التجميل بباقي ميادين وشوارع المحافظة.





كما قام محافظ الشرقية بتفقد الشوارع الضيقة والمقرر رصفها ببلاط الإنترلوك هو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة ، يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل يستخدم في الشوارع الضيقة.





رافق المحافظ لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق.