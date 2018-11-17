عبد الله رشدي: إزالة محمد صلاح لشعر جسده حلال شرعا





أكد الداعية الإسلامي الشاب عبد الله رشدي أن قيام محمد صلاح ، نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بإزالة شعر جسده جائز ولا ذنب فيه.









وقال رشدي في تصريح خاص لـ " الفجر الرياضي ": "إذا أراد محمد صلاح أن يترك شعر صدره أو لم يرد ذلك، فلا فرق لأنه فقط مجرد علامة من علامات الرجال ليس أكثر ولا يوجد دليل لوجوب تركه".









وأضاف :"الأمر بالكامل حرية شخصية بكل تأكيد، ولا يوجد نص في كتاب الله أو الأحاديث النبوية يمنع اللاعب من فعل ذلك".









يذكر أن حالة من الانقسام قد حدثت بعد ظهور صلاح حليق الشعر في منطقة الصدر في مباراة مصر وتونس الأخيرة، إذ رأى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك شبهة في تحريم إزالة "صلاح" لشعر صدره، بينما اكتفى آخرون باعتبارها حرية شخصية سواء كان هذا الفعل جائز أو لا يجوز شرعًا.



