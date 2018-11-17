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مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:06 م
مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)
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سالى رضوان
 
قال عصام الخطيب، امين حزب مستقبل وطن بمركز فوه التابع لمحافظة كفر الشيخ، إنه تم توقعي الكشف الطبى على 1580 مواطنًا من ابناء مركز فوه، ضمن القافلة الطبية الشاملة لحزب مستقبل وطن بقرية سنديون، والتى انطلقت اليوم السبت، حيث ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة والمسالك البولية والاطفال والنساء والجلدية والرمد والاسنان وتنظيم الاسرة.

اضاف الخطيب، أن القافلة لقت الدعم الكامل من الاجهزة التنفيذية والامنية بمركز فوة، حيث تابعها الدكتور خالد مفتاح، مدير الادارة الصحية ودعمها بعددًا من التخصصات.

وتابع مديرالادارة الصحية بفوه، ان اكثر الامراض شيوعا التى تم اكتشافها خلال القافلة، هي امراض الجهاز التنفسى خاصة النزلات الشعبية بسبب التغييرات الجوية بالاضافة الى امراض الاطفال وامراض الباطنة، مقدما الشكر لحزب مستقبل وطن بكفر الشيخ برئاسة النائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب لتقديم الخدمات المتواصلة للمواطنين.
مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)
مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)
مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)
مستقبل وطن ينظم قافلة مجانية للكشف على أهالى فوه بكفر الشيخ (صور)
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