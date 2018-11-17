الخارجية: تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع المخالفين بدولة الإمارات

صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه في إطار الإجراءات التي حددتها السلطات المعنية بدولة الإمارات لتسوية أوضاع المخالفين المقيمين بها من خلال مبادرة "إحمي نفسك بتعديل وضعك"، فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات قد أفادت بتمديد الفترة الزمنية لقبول طلبات التسوية حتى يوم 29 نوفمبر 2018.



