حتى لا ننسي.. "اغتيالات وحرق منشآت" أبرز جرائم الإخوان (فيديو)

"حكم مصر.. وإما حرقها"، شعار رفعه أنصار جماعة الإخوان التي تدرجها الحكومة المصرية كجماعة إرهابية، عقب ثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الملايين من المواطنين إلى الشوارع والميادين للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وجماعته.





وارتكبت الجماعة تحت هذا الشعار العديد من الجرائم الدموية، والاغتيالات وسفك الدماء، وحتى لاننسى جرائمهم في حق مصر، رصدت "الفجر" أبرز جرائم الإخوان، لاسيما عقب رحيل العميد ساطع النعماني، ضحية الإخوان في ميدان النهضة، فجر الأربعاء الماضي، في مستشفى سانت مارى في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.





قصر الاتحادية

البداية، حينما أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، إعلانًا دستوريًا في عام 2012، واعترضت عليه القوى السياسية وأنصارها ونزلوا إلى الشارع في 5 ديسمبر 2012، وتحرك الآلاف من المعارضين إلى قصر الاتحادية للاعتصام للمطالبة بدستور جديد وإلغاء الإعلان الدستوري.





وتظاهر أيضًا أنصار المعزول في الشارع وهناك حدثت اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل 9 أفراد من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، كما تم رصد قيام مجموعات من عناصر الإخوان بالقبض على المعارضين وتعذيبهم في المناطق المحيطة بقصر الاتحادية.





كرداسة

واشتعلت أحداث عنف في كرداسة، بين الشرطة والمتظاهرين في يوم إعلان عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بوقوع مذبحة في صفوف قوات قسم شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 11 من الضباط والجنود، يوم فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس من عام 2013، وقامت قوات الجيش المصري والشرطة باقتحام كرداسة لتطهيرها من الإرهاب والقبض على مرتكبي المذبحة.





أحداث سيدى جابر

شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات وأحداث عنف في الخامس من يوليو، اُستخدمت خلالها عناصر الجماعة الأسلحة النارية والبيضاء وعبوات المولوتوف للاعتداء بها على المواطنين السلميين، مما أدى إلى سقوط نحو 12 قتيلًا، و180 مصابًا، إضافة إلى 800 مصاب آخرين بإصابات بسيطة . من ضمن الإعتداءات القاء أطفال من على أسطح المنازل بسيدي جابر .



