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غدا.. عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 م
غدا.. عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس
أرشيفية
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يقام مساء الأحد، عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، عقب أداء صلاة المغرب.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للعميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، والذي أصيب في أحداث ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة عام 2013.

وتقام اليوم السبت، مراسم الجنازة العسكرية والشعبية للعميد ساطع النعمانى بمسجد الشرطة بأكتوبر، حيث يشارك عدد من قيادات وزارة الداخلية والرموز الشعبية والشخصيات العامة وزملاء وأصدقاء وأسرة الشهيد، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.

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