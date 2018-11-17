مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي م

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مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)





بطاقة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم





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مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)





موعد مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم





البطولة : دوري الأمم الأوروبية





القنوات الناقلة: بي ان سبورت 2 - beIN SPORTS HD 2





معلق المباراة : عصام الشوالي





الملعب: النور - لشبونة





الساعة : 20:45 مساءًا بتوقيت مصر





الساعة : 21.45 مساءًا بتوقيت السعودية





مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)





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مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)





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مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)





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مشاهدة مباراة إيطاليا والبرتغال اليوم في اطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)