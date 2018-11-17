الزمالك يهزم أهلي بني غازي بثنائية استعدادا لمواجهة الداخلية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره أهلى بنى غازى الليبي، بنتيجة 2 – صفر فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب النادى ، فى اطار استعدادات الفارس الابيض لمباراة الداخلية الخميس المقبل بالجولة ال 15 لمسابقة الدورى العام.

سجل أهداف الزمالك كلا من أيمن حفنى فى الدقيقة ال 26 ، ومحمد عبد الغنى فى الدقيقة ال 44 من الشوط الاول للقاء.

وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك ، بالدفع باللاعبين البدلاء للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ، للمباريات المقبلة للفارس الابيض ببطولة الدورى العام.