ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يهزم أهلي بني غازي بثنائية استعدادا لمواجهة الداخلية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:58 م
الزمالك يهزم أهلي بني غازي بثنائية استعدادا لمواجهة الداخلية
طباعة
الفجر الرياضي
 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على نظيره أهلى بنى غازى الليبي، بنتيجة 2 – صفر فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب النادى ، فى اطار استعدادات الفارس الابيض لمباراة الداخلية الخميس المقبل بالجولة ال 15 لمسابقة الدورى العام.

 

سجل أهداف الزمالك كلا من أيمن حفنى فى الدقيقة ال 26 ، ومحمد عبد الغنى فى الدقيقة ال 44 من الشوط الاول للقاء.

 

وقام الجهاز الفنى لفريق الزمالك ، بالدفع باللاعبين البدلاء للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ، للمباريات المقبلة للفارس الابيض ببطولة الدورى العام. 

المزيد عن: كورة كرة رياضة الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
1
x
14:30
8
ليبيا
جنوب أفريقيا
1
x
15:00
1
نيجيريا
غينيا الإستوائية
0
x
17:00
1
السنغال
الجابون
0
x
17:00
1
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 6:30:00 PM