تطوير المراكز وتجديد حمامات السباحة.. أبرز توصيات اجتماع لجنة الشباب والرياضة في قنا (صور)

التقي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة وعدد من السادة اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك في اطار الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة بالمحافظة لمتابعة عدد من المنشآت الرياضية.



تناول اللقاء مناقشة اهم الموضوعات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية وكذا المنشآت الجديدة، حيث عرض محافظ قنا المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بقطاع الشباب والرياضة.





واوضح الهجان انه يجري احلال وتجديد لحمامات السباحة بمركز شباب مدينة قنا بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ نادي نقادة الرياضي كما يجري انشاء مركز شباب بمدينة قنا الجديدة يضم 3 حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وطائرة وسلة ويد علي مساحة حوالي 63 الف متر وبتكلفة حوالي 90 مليون جنيه بالإضافة الي اعمال التطوير التي تشمل العديد من مراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة.



وطالب الهجان اعضاء اللجنة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من الاعمال التي تجري بحمامات السباحة بمركزي شباب مدينة قنا ونجع حمادي والملعب الخاص بمركز شباب اولاد نجم بهجورة.



من جانبهم اعرب اعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن سعادتهم لزيارة محافظة قنا، مشيرين الي ان اقامة المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير القائم منها بالمحافظة يهدف الي دعم الشباب وتنمية مهاراتهم فى مختلف المجالات ومساعدتهم في قضاء اوقات فارغهم بشكل سليم، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل المحافظة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة.