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الوئام– السعودية| استعدادا للزيارة الملكية.. نفاد أغلب الحجوزات الفندقية في عرعر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:51 م
الوئام– السعودية| استعدادا للزيارة الملكية.. نفاد أغلب الحجوزات الفندقية في عرعر
صورة أرشيفية
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نفدت أغلب الحجوزات الفندقية في مدينة عرعر، وذلك قبل الزيارة الملكية، والتي من المتوقع أن يقوم بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – قبيل نهاية هذا الأسبوع لمنطقة الحدود الشمالية.

 

وفي بحث سريع أجرته "الوئام" بعدد من التطبيقات المختصة بالحجوزات، ظهر نفاد أغلب الحجوزات في الفنادق والشقق المفروشة بمدينة عرعر.

 

ومن المقرر أن تشهد “عرعر” حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية لضيفهم الكبير خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يقوم -حفظه الله- بزيارة إلى مدينة وعد الشمال، لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية.

 

وكان الديوان الملكي أعلن أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قرر، اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – زيارة مناطق شمال المملكة، لتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق”.

 

وبحسب البيان، يقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

 

المصدر:- صحيفة الوئام

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