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عاجل.. أيمن حفني يسجل هدف التقدم للزمالك أمام الأهلي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:48 م
عاجل.. أيمن حفني يسجل هدف التقدم للزمالك أمام الأهلي
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رامي بشاي
 
نجح أيمن حفنى لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى تسجيل هدف التقدم للفارس الأبيض، فى مرمى أهلى بنى غازى فى الدقيقة الـ 26 من الشوط الاول، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء .

وشهدت أحداث الدقائق الـ 26 ضغط وأستحواذ من جانب لاعبي الفارس الأبيض، والاعتماد على الأجناب من خلال محمد عنتر والمغربي حميد أحداد .

ويواجه الزمالك فريق اهلى بنى غازى وديا على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة فريق الداخلية الخميس المقبل، بالجولة الـ 15 لمسابقة الدورى العام .

المزيد عن: الزمالك وأهلي بني غازي الزمالك أيمن حفني أهلي بني غازي
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