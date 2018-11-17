سبق– السعودية| تغريم 3 شركات اتصالات أكثر من 14 مليون ريال

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نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 21 جولة تفتيشية على جميع شركات الاتصالات؛ للتأكد من التزامها بأنظمة الهيئة وقراراتها، فحررت 14 مخالفة لنظام الاتصالات، وفرض غرامات مالية تقدر بـ 14 مليوناً على شركات الاتصالات.

وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية، وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، أصدرت الهيئة 14 ترخيصاً من شأنها خلق فرص جديدة وتقديم منتجات متنوعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبينت الهيئة أن أكثر من (187 ألف) مشترك تمكنوا من نقل أرقامهم بين مقدمي خدمات الاتصالات، واختيار مقدم الخدمة الأنسب، منوهةً بأن هذه الخدمة تأتي كأحد أهم المقومات ضمن الممارسات العالمية في تحفيز المنافسة بقطاع الاتصالات، وتشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمة مما يسهم في تحسين جودة الخدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتخفيض الأسعار.

وعلى صعيد حماية الأطفال وترشيح المحتوى المخالف عبر الإنترنت، كشفت الهيئة عن متابعتها المستمرة عبر تفعيل آليات البحث والإبلاغ، وتمكنت من معالجة 248 ألف رابط مخالفاً خلال الربع المنصرم.

وقامت الهيئة – خلال الربع الثالث – بتحديث آلية إشعار المستخدمين عند حدوث الأعطال أو انقطاع الخدمة، فأصدرت آلية تحديث خطط الطوارئ لمقدمي خدمات الاتصالات أصحاب البُنى التحتية.

وأشارت الهيئة في نشرتها الرقمية للربع الثالث إلى اعتمادها 286 طلبَ فسحٍ جمركي لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار 1862 إذن فسح لنماذج من أجهزة جديدة.

المصدر:- صحيفة سبق