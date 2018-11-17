واشنطن تعد أوكرانيا بمحاربة مشروع أنابيب غاز ألماني روسي

وعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الجمعة، أوكرانيا بمحاربة إقامة مشروع أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورث ستريم 2" الذي يقوّض بحسب قوله الأمن الأوروبي.







وصرّح بومبيو خلال لقاء مع وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين في واشنطن أن "أوكرانيا ليس لديها صديق أعظم من الولايات المتحدة"، وأكد أمام صحافيين "أننا سنواصل العمل معاً لوقف مشروع (نورث ستريم 2) الذي يستخفّ بأمن أوكرانيا الاستراتيجي والاقتصادي ويهدد بالمساس أكثر بسيادة الأمم الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي".







وأضاف "نحن لا نريد أن يصبح أصدقاؤنا الأوروبيون فريسة هذا النوع من التلاعب السياسي والاقتصادي الذي تحاول روسيا القيام به في أوكرانيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي".







ومن المفترض أن يضاعف مشروع أنابيب "نورث ستريم 2" قدرات تسليم الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور ببولندا وأوكرانيا، اللتين يمرّ عبرهما حالياً الغاز الروسي، وبحسب ألمانيا التي تدعمها فرنسا والنمسا، سيسمح المشروع بتأمين تزويد أكثر استقراراً وأقل كلفة.







وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً مشروع "نورث ستريم 2"، وذكّر بومبيو بموقف الولايات المتحدة بشأن ضمّ شبه جزيرة القرم إلى روسيا فقال إن "الولايات المتحدة لن تقبل أبداً محاولة روسيا ضمّ القرم".







وأكد "أننا سنواصل فرض العقوبات حتى تطبق موسكو بشكل كامل اتفاقات مينسك وتعيد لأوكرانيا السيطرة على القرم".