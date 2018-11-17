أحدث ظهور لـ سميرة سعيد من حفل القرية العالمية بدبي (صور)
السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:26 مالفجر الفني
قامت الفنانة سميرة سعيد، بإحياء حفلها الغنائي بالقرية العالمية بدبي، وسط حضور جماهيرى كثيف، ونشرت الديفا صور من حفلها أمس وعلقت "أحد أفضل الليالى على الإطلاق".
وبدأ موسم حفلات القرية العالمية يوم 2 نوفمبر ويستمر حتى 5 أبري،ل ويشارك فيها حسين الديك ووفيق حبيب والمطرب سعد الصغيّر وأمينة، أما باقى السهرات فنجومها هم رابح صقر، ماجد المهندس، سميرة سعيد، عاصى الحلانى، إليسا، محمد منير، شيرين عبد الوهاب، بلقيس فتحى، فؤاد عبد الواحد، حمد العامرى، محمد حماقى، يارا، فرقة ميامى ويصاحب كل مطرب فرقته الموسيقية.
آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "سوبر مان"، التى نالت إعجاب جمهور الديفا التى تتميز بالجرأة والتجدد فى جميع أغنياتها وكليباتها المصورة، وهي الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها "هوا هوا"، و"محصلش حاجه".
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