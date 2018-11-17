ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

5 لاعبين خارج ميلان مجانا

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:31 م
5 لاعبين خارج ميلان مجانا
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستعد نادي ميلان الإيطالي للاستغناء عن خدمات 5 من لاعبيه عقب نهاية عقودهم مع انتهاء الموسم الجاري.


وذكرت توتو ميركاتو الإيطالية أن هناك 5 لاعبين ينتهي عقودهم ولن يتم تمديد عقودهم لفترة جديدة وهؤلاء اللاعبين هم كريستيان زاباتا وريكاردو مونتوليفو وجوزيه ماوري وإغنازيو أباتي وأندريا بيرتولاتشي.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن هؤلاء اللاعبين يحصلون على رواتب كبيرة ولا يتم الاعتماد بشكل أساسي عليهم مع الفريق في الوقت الراهن.


وكان أباتي قد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي في حين تلقى زاباتا عروضا من الصين وإسبانيا مؤخرا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
1
x
14:30
8
ليبيا
جنوب أفريقيا
1
x
15:00
1
نيجيريا
غينيا الإستوائية
0
x
17:00
0
السنغال
الجابون
0
x
17:00
0
مالي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 5:00:02 PM