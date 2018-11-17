5 لاعبين خارج ميلان مجانا

يستعد نادي ميلان الإيطالي للاستغناء عن خدمات 5 من لاعبيه عقب نهاية عقودهم مع انتهاء الموسم الجاري.









وذكرت توتو ميركاتو الإيطالية أن هناك 5 لاعبين ينتهي عقودهم ولن يتم تمديد عقودهم لفترة جديدة وهؤلاء اللاعبين هم كريستيان زاباتا وريكاردو مونتوليفو وجوزيه ماوري وإغنازيو أباتي وأندريا بيرتولاتشي.









وأكدت الصحيفة الإيطالية أن هؤلاء اللاعبين يحصلون على رواتب كبيرة ولا يتم الاعتماد بشكل أساسي عليهم مع الفريق في الوقت الراهن.









وكان أباتي قد تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي في حين تلقى زاباتا عروضا من الصين وإسبانيا مؤخرا.



