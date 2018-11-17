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10 % نمو فى صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال 9 أشهر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:30 م
10 % نمو فى صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال 9 أشهر
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صادرات قطاع الغزل والنسيج  شهدت نمو بنسبة 10% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وذكرت فى بيان لها اليوم السبت، أن قيمة صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2018" بلغت مستوى 678 مليون دولار، مقابل 614 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكملت الهيئة، أن صادرات قطاع الغزل والنسيج استحوذت على 3.66% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة.

وأوضحت، أن 10 دول فقط استحوذت على 68% من صادرات مصر من الغزل والنسيج، بقيمة 462 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2018.

وتصدرت تركيا الدول المستوردة للغزل والنسيج المصري خلال تلك الفترة، بقيمة تبلغ 208.34 مليون دولار، ثم إيطاليا بما قيمته 103.29 مليون دولار، تلاتها الجزائر بـ55.18 مليون دولار، تلاها السوق التونسي بما قيمته 24.38 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى السوق الألماني ما قيمته 21.36 مليون دولار، وإلى السوق السعودي ما قيمته 13.49 مليون دولار، وإلى السوداني بما قيمته 11.43 مليون دولار.

وسجلت صادرات "الحشو، اللباد، والمنسوجات" نحو 125.65 مليون دولار، والاقمشة الخاصة المنسوجة نحو 12.34 مليون دولار، والأقمشة المصنرة أو الكروشيه نحو 26.36 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبلغت صادرات "الألياف التركيبية أو اصطناعية" نحو 71.43 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الجاري، فيما سجلت صادرات الألياف النسيجية نباتية نحو 18.77 مليون دولار، و" الصوف والوبر الحيواني" نحو 37.36 مليون دولار.
المزيد عن: الغزل والنسيج الصادرات والواردات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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