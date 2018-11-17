التونسية إيمان الخميسي تتعاون مع محمد إمام في "لص بغداد" (صور)

بعد أن حققت عدة نجاحات فى الدراما، تتعاون لأول مرة الأستايلست التونسية إيمان الخميسى مع النجم محمد إمام فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، والذى انطلق تصويره فجر اليوم السبت بوسط البلد، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

لا تقتصر خبرة الخميسى على تصميم الملابس فقط، بينما تتمتع بحس مرهف تجاه تصميم الملابس بالإضافة للإكسسوارات التى تضيف الجمال والسحر على الملابس التى يظهر من خلالها المشاهير ونجوم الفن، حيث اعتادت الخميسى على وضع تصاميم مميزة وأنيقة من ذوقها الخاص، والذى جعلها واحدة من اشهر المصممات فى مصر والوطن العربى.

وقامت الأستايلست إيمان الخميسى بتصميم عدد من نجوم الدراما فى مصر، وعلى رأسهم النجمة هند صبرى فى مسلسل "حلاوة الدنيا"، والذى عرض فى رمضان قبل الماضى، كذلك صممت ملابس النجمة الشابة ياسمين صبرى، والنجمة شيرين عبد الوهاب فى مسلسل "طريقى" عام 2015.