نجاة قائد بارز في الجيش اليمني من محاولة اغتيال جنوب غربي تعز

وأضاف أن حراسة العميد الحمادي تصدت للهجوم، وقبضت على اثنين من منفذي، يجري التحقيق معهم، لكشف بقية المتورطين ودوافعهم.

في سياق متصل، ضبطت قوة من اللواء 35 مدرع عبوات ناسفة ومتفجرات، خلال مداهمة وكر خلية مكونة من ثمانية أشخاص.

وحسب المصدر العسكري، كشفت التحقيقات الأولية أن الخلية المضبوطة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف اللواء 35 مدرع وقياداته.

وشهدت مدينة تعز، خلال شهري أبريل ومايو الماضيين سلسلة من جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال أبرزها اغتيال مسؤول برنامج الاحتجاز في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود، وهو لبناني الجنسية، في 21 أبريل برصاص مجهولين في منطقة الضباب في تعز، إلى جانب اغتيال عدد من عسكريي الجيش.