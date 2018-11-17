"مهند" يثير غضب جمهوره بهذا التصرف
السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:28 مالفجر الفني
تسبب النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، الشهير بـ"مهند"، بأزمة سير خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد الاصطدام.
وأدى ذلك الى انزعاج المواطنون بسبب توقف
الحركة المرورية في الاتجاهين، وتم حلّ ذلك بعد إنهاء كيفانش من التصوير.
وكان قد طرح كيفانش الإعلان الترويجي لمسلسله
الجديد عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر انطلاق عرضه يوم 22 تشرين الثاني
نوفمبر على شاشة Show TV .
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