طرح فيلم مشتق من مسلسل Peaky Blinders

بدأ المخرج أوتو باثورست لسلسلة Peaky Blinders، العمل على فيلم جديد عن السلسلة من تاليف مؤلف المسلسل ستيف نايت، وكان قد فاز أوتو باثورست، الذي أخرج الحلقات الثلاثة الأولى من الموسم الأول للمسلسل بجائزة الـBAFTA عن المسلسل.

وكان قد صرح ستيف نايت العام الماضى إنهم سيقومون بتحويل المسلسل إلى فيلم، بالرغم من أنه لم يتم الإعلان عن شىء رسمى.





وكان قد سئل كيليان مورفى فى 2016 حول احتمالية طرح فيلم، وأكد أنه لا يعرف أى شىء حول الموضوع، لكن نظريا هو يحب الفكرة، لكن من المفترض أن تطرح فى وقت مناسب لذلك، وفى العام الماضى بدأ وكأنه قد تحمس لهذه الفكرة، قائلاً "إذا كانت الكتابة جيدة بقدر ما هى للمسلسل، فمن المؤكد أننى سأقوم بالعمل على الفيلم"، حسبما أعلن موقع "independent".



