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أحمد خالد يبدأ تصوير فيلم "لص بغداد"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:22 م
أحمد خالد يبدأ تصوير فيلم لص بغداد
أحمد خالد
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يارا أحمد
 

بدأ المخرج احمد خالد، تصوير اولي مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد" بإحدى المناطق وتواجد في اول يوم تصوير فريق عمل الفيلم من أبرزهم محمد إمام وفتحي عبد الوهاب.

 

"لص بغداد" بطولة كلا من محمد عادل إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

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