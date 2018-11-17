أحمد خالد يبدأ تصوير فيلم "لص بغداد"

بدأ المخرج احمد خالد، تصوير اولي مشاهد فيلمه الجديد "لص بغداد" بإحدى المناطق وتواجد في اول يوم تصوير فريق عمل الفيلم من أبرزهم محمد إمام وفتحي عبد الوهاب.

"لص بغداد" بطولة كلا من محمد عادل إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.