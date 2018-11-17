وفد من البنك الأسيوى للاستثمار في البنية التحتية يزور مصر الإثنين المقبل

تستقبل القاهرة وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الاسيوى للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، يوم الاثنين المقبل.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الاسيوى، بأن الزيارة تعد الأولى لقيادات البنك لاحدي الدول الاعضاء من خارج اسيا والخامسة في مسيرة البنك منذ عام 2016، وهو ما يعكس ثقل مصر اقليميا ودوليا، إلى جانب اهتمام البنك بزيادة حجم المساعدات التي يقدمها لمصر لتمويل المشروعات التي يوليها الجانبين اولوية كبيرة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلي جانب المشاركة في عدة اجتماعات مع كبار المسئولين بالحكومة المصرية لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وأضاف أنه سيعقد أيضا اجتماعا موسعا مع وفد البنك الاسيوي خلال الزيارة التي تستمر حتي يوم الجمعة 23 نوفمبر الحالي، حيث سيعرض هو ونائبه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الادارة التنفيذى للبنك الاسيوى التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وأهم السياسات والاصلاحات التي تطبقها القاهرة وما حققته من مؤشرات للتعافي الاقتصادي، مع عرض لأهم المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتي يمكن للبنك المشاركة في تمويلها، خاصة في مجال تحسين وتطوير البنية التحتية، حيث إنه من المقرر فى هذا الصدد أن يلتقى أعضاء المجلس التنفيذى مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التى تساعد على الربط بين اسيا وافريقيا من خلال مصر الى جانب بحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر انتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الاسيوية الي جانب استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة، لزيادة معدل النمو الي 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.

وأوضح أنه سيناقش مع الوفد ايضا إمكانيات زيادة محفظة التعاون بين الجانبين، حيث يبلغ حجم استثمارات البنك حاليا 5 مليارات دولار موزعة علي 28 مشروعا في العديد من الدول. ويساهم البنك حاليا فى تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة اسوان بقيمة 210 ملايين دولار بخلاف التوقيع بالاحرف الاولي علي اتفاق لمساهمة البنك الاسيوي في تمويل مشروع للصرف الصحي بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار.

وأشار إلى أن البنك الاسيوي يتعاون مع العديد من البنوك التنموية متعددة الاطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز علاقات اسيا بمختلف المناطق الجغرافية في العالم، حيث يقدم البنك الاسيوي تمويل لمشروعات عديدة حول العالم وبشكل مشترك مع البنك الدولي والاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الاسيوي للتنمية والبنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقي والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير وبنك الاستثمار الاوروبي وبنك التنمية الامريكي وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس.

وتابع أن خدمات البنك التمويلية تغطي قطاعات الطاقة بانواعها المختلفة ما عدا الفحم والبترول الي جانب النقل والبنية التحتية وامدادات المياه والصرف الصحي ومشاريع البيئة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية.







