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أحمد عبدالله محمود يكشف حقيقة بطولته لـ"سكة شمال"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:10 م
أحمد عبدالله محمود يكشف حقيقة بطولته لـسكة شمال
أحمد عبدالله محمود
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أحمد رمضان متولي
 

نفى النجم أحمد عبدالله محمود، ما تردد مؤخرًا حول قيامه ببطولة فيلم بعنوان "سكة شمال" إخراج إيهاب عبداللطيف.

 

مؤكدا أنه لن يقدم تلك النوعية من الأفلام لأنه يريد أن يصنع لنفسه تاريخا من الأفلام الجادة الهادفة، وأكد انه لم يوقع عقد الفيلم كما ادعي المخرج ولم يقبل ببطولة الفيلم مطلقا.

 

ومن ناحية أخري أكد "عبدالله" بأنه وقع مؤخرًا بطوله فيلم "الهجام" وهو الفيلم الذي يعود به للسينما بعد غياب وهو من نوعيه الأفلام الاكشن والإثارة.

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