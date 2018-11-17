مديرة الطب البيطري تشن حملة تطهير بمدرسة اللغات الرسمية بالسويس بسبب الثعابين (صور)

قامت الدكتورة عزيزة يوسف مدير مديرية الطب البيطري بالسويس، اليوم، عملية تطهير بسبب وجود ثعابين بمدرسة اللغات الرسمية الإنجليزية ببورتوفيق.



أكدت مديرة الطب البيطري والوقائي، أن مصر توجد بها أكثر من ٤٠ نوع من الثعابين حيث أن السام منها لايتعدي التسعة انواع فقط وباقي الواحد والثلاثون نوعًا ليس بالسام بالمرة.



واضافت الدكتورة عزيزة يوسف، ان معني ذلك يلزم ان يكون التعامل بحزر شديد وحكمه مع مثل تلك الكائنات التي خلقها الله تعالى لحفظ التوازن البيئي، كما أضافت أن ذلك الثعبان المضبوط لا يمكن تحديد مدي سُميته بسبب التخلص من رأسه وتهشيمها أثناء قتله.



كما أكدت أنه لابد من زراعة أشجار الشيح الطاردة للثعابين والزواحف من المدرسة على وجه السرعة.