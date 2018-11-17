تعاونات جديدة بين ‎الموزع طارق عبدالجابر و"الجسمي" وأصالة

يعيش الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر، حالة نشاط فني كبير الفترة الحالية، حيث يعمل الآن علي أكثر من أغنية جديدة من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

ويقوم الآن بالعمل علي أكثر من أغنية جديدة سواء من نجوم كبار أو مجموعة من الأصوات الشابة، حيث يتعاون مع المطربة الكبيرة أصالة في ألبومها الجديد بعد النجاح الكبير الذى حققه في أغانيه الماضية، وكذلك المطرب الاماراتي حسين الجسمي، الذي قدم معه من قبل أغنية "وحشتني دنيتي" التي كتب كلماتها خالد تاج الدين ولحنها وليد سعد، لتكون من أول الأغاني التي غير من خلالها الجسمي لونه الطربي ليقدم مثل هذه النوعية الي الاغاني ويكررها بعد ذلك في أكثر من أغنية.

ويتعاون عبد الجابر أيضا مع مجموعة من الأصوات الشابة ليستمر في ذلك الأمر بعد ان قد اكثر من أغنية من قبل ومنهم أغنية " رد اعتبار " للمطرب اللبناني محمد المجذوب، الذي حقق من خلالها نجاحا قويا ومثلت عودة قوية له بعد فترة طويلة من الغياب.

يذكر أن طارق عبد الجابر تعاون مع كبار النجوم الكبار وله العديد من المقطوعات الموسيقية.