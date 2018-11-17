الليلة.. مجدي إمام في أول ظهور له مع عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى، فى العاشرة مساء اليوم السبت وغدًا الأحد ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار الفنان مجدى إمام فى أول ظهور له بعد اختفاءه عن الأضواء لسنوات بعيدة.

ويكشف "إمام" عن أسباب ابتعاده عن الساحة الفنية واتجاهه إلى مجال تقديم البرامج الدينية ثم الابتعاد عن الشاشة

كما يتحدث، الفتى الطائش، إلى هذا التحول فى حياته وكيف ترك الفن وهو في عمر الـ 44 عاما، وسافر الي المدينة المنورة ومكث بها خمس سنوات ونقل كل حياته وأسرته هناك واشتغل في مجال الديكور.

يذكر أن مجدى إمام قدم عددًا من الأفلام الناجحة منها فيلمه "المليونيرة الحافية" وشارك الفنان عادل إمام في فيلم "الإنس والجن" و"حب فوق البركان" و"العودة الأخيرة" و"انتبهوا أيها السادة".