شاهد.. السفير الإسرائيلي يستفز المصريين بصورة مع "محمد صلاح"

أثارت صورة لسفير دولة الاحتلال الإسرائيلي بمصر "دافيد جوفرين"، مع تمثال لنجم المنتخب المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، موجة من غضب المصريين، حيث اعتبروا أنها خطوة استفزازية من قبل السفير الإسرائيلي.





ونشرت المنظمة الإسرائيلية "قف معنا بالعربية" صورة للسفير الإسرائيلي، مع تمثال للاعب محمد صلاح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما زعمت التقاطها في مدينة شرم الشيخ شرق مصر.





وكتبت المنظمة عبر صفحتها على "فيسبوك" تعليقًا على الصورة قائلة: "أبدى السفير الإسرائيلي لدى مصر دافيد غوفرين سعادته بالتقاط هذه الصورة له مع هذا التمثال الملهم لمحمد صلاح في شرم الشيخ".



