"مداعبة طفلة واستماعه لأغنية هدد".. ماذا فعل محمد صلاح بعد هدفه بمباراة تونس؟

بمجرد انتهاء المباراة، التي حقق فيها المنتخب المصري الفوز على منتخب تونس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهم أمس في تصفيات الأمم الأفريقية، أصبح النجم المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حديث الساعة لمداعبته طفلة حملت رسالة خاصة له، فضلًا عن سماع أغنية هدد للفنان عمرو دياب.





وأحرز أهداف المباراة لمصر تريزيجيه وباهر المحمدي ومحمد صلاح في الدقائق (32، و60، 90) فيما أحرز أهداف تونس نعيم السليتي هدفين في الدقائق (13، 73).





وتحل مصر ضيفة على النيجر في مارس المقبل بالجولة الأخيرة من التصفيات بينما تستضيف تونس منتخب إي سواتيني.









مداعبة طفلة الـ homework

بعد انتهاء المباراة، داعب النجم المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، طفلة صغيرة كانت متواجدة في استاد برج العرب بالإسكندرية لمشاهدة مباراة مصر وتونس، أمس الجمعة، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة في المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حملت له رسالة خاصة.





ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، قيام طفلة وهي تلوح برسالة لصلاح، مكتوب فيها له: "أرجوك سجل يا صلاح هدفا حتى أعود المنزل.. فعندي واجب وأريد أن أعمل".





ومن جانبه، حرص صلاح على الرد على رسالة الطفلة الصغيرة، قائلا لها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد بذلت أقصى ما في وسعى لتذهبي للمنزل مبكرًا، وأعتذر لك لأنك استمريتي في الملعب حتى الدقيقة الأخيرة، أتمنى أن تتفهم معلمتك الموقف غدًا".





الاستماع لأغنية هدد

وفي مشهد آخر، استمع النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لأغنية "هدد" للفنان عمرو دياب، خلال ركوبه السيارة، وتفاعل مع كلمات الأغاني وسط جو من المرح والبهجة.





ونشر محمد صلاح، عبر حسابه على إنستجرام فيديو عبر خاصية ستورى، وبعدها لقي تفاعلاً كبيرًا على السوشيال ميديا.









ثالث هدافي الفراعنة التاريخيين

سجل محمد صلاح هدفه الثالث للمنتخب المصري في مباراة أمام منتخب تونس التي أقيمت علي استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف لـ 39 هدفا مع المنتخب الوطني المصري وتخطي محمد أبو تريكة الذي توقف رصيده 38 هدف ، واقترب الفرعون من حسن الشاذلي الذي يمتلك 42 هدفا، بينما يتصدر حسام حسن ترتيب الهدافين للمنتخب الوطني برصيد 69 هدفا .









المشاركة في مؤتمر الشباب الإماراتي

وغادر محمد صلاح، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الشباب الإماراتي.





وشارك محمد صلاح، صورة مع متابعيه، قبل مغادرته إلى الإمارات، معلقًا: "مرحبًا دبي، ها نحن قادمون".



