عرض "ولتتنفس بشكل طبيعي" بسينما زاوية في آخر أيام بانوراما الفيلم الأوروبي

عرضت سينما زاوية، قبل قليل، فيلم "ولتتنفس بشكل طبيعي" للمخرج إيزولد أوجادوتير، وذلك ضمن عروض الدورة الـ١١ من بانوراما الفيلم الأوروبي والتي انطلقت في ٧ نوفمبر الجاري وتنتهي فاعلياتها اليوم السبت ١٧ نوفمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدتين عزباتين، أحدهما آيسلندية تعمل بالمطار، والأخرى لاجئة أفريقية تبحث عن اللجوء في كندا، تتقاطع مصائرهما، وتساعد إحداهما الآخر بطريقة مختلفة.

الفيلم، انتاج مشترك بين كل من أيسلندا، والسويد، وبلجيكا، ٢٠١٨، وحصل على جائزة أفضل مخرج (سينما العالم الدرامية) بمهرجان ساندانس السينمائي الدولي ٢٠١٨، وجائزة فيبرسكي بمهرجان جوتنبرج السينمائي ٢٠١٨، وجائزة الجمهور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ٢٠١٨.