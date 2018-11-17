محمد يوسف: لم نستقر على الراحلين عن الأهلي

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول حقق أهدافه من ودية الشباب التي أقيمت اليوم على ملعب الناشئين بمدينة نصر، بالاطمئنان على جاهزية أكثر من لاعب قبل مواجهة الوصل بشكل جيد لهذه المواجهة.









وأكد يوسف أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحية النفسية والبدنية والفنية لمواجهة الوصل التي تقام يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.









وشدد يوسف على أن الأهلي يحترم الوصل الإماراتي، وأن هناك استعدادات قوية لمباراة العودة؛ من أجل الظهور بشكل إيجابي وتحقيق الفوز لاستكمال مشوار الفريق في البطولة.









كما أشاد يوسف، باللاعبين الشباب، مؤكدا أن الفريق يضم لاعبين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، وأن هناك عناصر من فريق الشباب تشارك في مران الفريق الأول.







