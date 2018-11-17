عام على معجزة بيرو في التأهل للمونديال .. هذه هي دروس كرة القدم التي لا تعرف المستحيل

في السادس عشر من نوفمبر الماضي كانت الاحتفالات تغمر الشوارع والفرحة بين المواطنين لا توصف.. فعلها اللاعبون وتأهلت بيرو رسمياً إلي نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخها وللمرة الأولي منذ 36 عاماً.





مفارقة غريبة كانت مع الأرجنتيني ريكاردو جاريكا وقد تسبب في حرمانهم قبلاً وعاد ليعتذر علي طريقته الخاصة بعد توليه المسؤلية الفنية.





" الفجر الرياضي " يستعرض تاريخ المباراة في ذكري تأهل بيرو للمونديال





التأهل لم يكن سهلاً علي الاطلاق!

نجح المنتخب في حجز مقعده في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا من خلال الملحق العالمي بعد الفوز على المنتخب النيوزيلندي.





أنهى المنتخب البيروفي مسيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال موسكو في المركز الخامسليعود ويواجه نيوزلاندا في مباراة الرمق الأخير مع بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسي.





الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الاياب أحرزهما جيفرسون فارفان وكريستيان راموس منحت بيرو حق الصعود خاصةً بعد انتهاء المباراة الاولي بالتعادل السلبي.





دور ملحوظ للمدرب الارجنتيني!

اللاعب الذي ضيع على بيرو فرصة الصعود لكأس العالم 1986 بتعادل قاتل (2-2)بيرجع بيرو لكأس العالم بعد 32 سنة من الغياب كمدرب.





تصدرت هذه العبارة المانشيتات كونها واحدة من مفارقات كرة القدم فاجتهاده أثناء التصفيات كان واضحاً لجميع المشجعين وكأنه يرغب بالفعل في تعويضهم عما تسبب به منذ أعوام.





حتي تصريحاته المدروسة قبل المونديال نبأت بظهور مدير فني قوي علي الساحة "المنتخب البيروفي عليه الآن أن يتأقلم سريعا ويتعلم وأن يحاول التعامل مع الأشياء خطوة خطوة وأن يستحوذ على أكبر قدر من المعلومات بأسرع وقت ممكن وأن يتأقلم مع أجواء هذه البطولة لأنه لا يملك وقتا كافيا. علينا أن نبذل كل ما بوسعنا ونحافظ على تركيزنا لتقديم أفضل ما لدينا".





نتائج غير مرضية وتظل فرحة الجماهير هي الأهم

مواجهات صعبة كانت من نصيب المنتخب المبتعد منذ ستة وثلاثين عاماً أبرزها مع منتخب الديوك الذي تُوج بلقب البطولة التي يصنفها البعض كواحدة من أمتع نسخ المونديال لكثرة مفاجآتها المتمثلة في خروج الكبار بلا استثناء وحتي بعد خروج المنتخب البيروفي ظلت فرحة جماهيره واحتفالاتهم واحدة من أهم المشاهد في البطولة والقدر الذي منح مدربهم الفرصة للاعتذر واحد من أهم دروس كرة القدم.



