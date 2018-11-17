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أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدف تونس كاملة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:51 م
أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدف تونس كاملة
محمد الشناوي
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عمرو مصطفى
 
كشف أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر عن مسئولية محمد الشناوي حارس الأهلي والفراعنة عن هدف منتخب تونس الأول في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال ناجي عبر إذاعة "أون سبورت": "الشناوي لا يتحمل المسؤلية كاملة في الهدف بسبب وجود أحمد المحمدي أمامه مما حجب الرؤية عن الشناوي في التصدي للكرة من مهاجم تونس".

وأضاف ناجي: "بعدما شهدت الهدف بعد مغادرة الاستاد أعتقد أن الشناوي يتحمل نسبة بسيطة من مسئولية الهدف الأول لمنتخب تونس"

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