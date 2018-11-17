روسيا تجري تدريبا صاروخيا في بحر بارينتس

أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها أجرت تدريباً صاروخياً في بحر "بارينتس"، طبقاً لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.





وكشفت القوات المسلحة الروسية، أن التدريب نفذه طراد "بطرس الأكبر" وغواصة تعمل بالطاقة النووية، حين نشرت أول أمس الخميس على صفحتها على شبكة الإنترنت مقطع فيديو يُظهر إطلاق صواريخ من طراد "بطرس الأكبر".





ولم تعلن وزارة الدفاع الروسية عن نوع الصواريخ، إلا أن الخبراء الذين شاهدوا الفيديو توصلوا إلى استنتاج أن منفذي التدريب استخدموا سلاحاً فريداً يُعرف باسم "فودوباد" (هذه الكلمة الروسية تعني الشلّال).





والسلاح المعروف باسم "شلّال" عبارة عن صاروخ، ولكنه صاروخ غير عادي، فهو يغوص في المياه في بداية مساره نحو هدفه، ثم ينطلق إلى سطح الماء مندفعاً إلى هدفه في الهواء، ونبه الخبير الأمريكي جوزف تريفيتيك إلى خطورة صاروخ "شلّال"، مشيراً إلى أن هذا الصاروخ دخل الخدمة في عام 1981، إلا أنه يقدر على مكافحة الغواصات الحديثة بنجاح.





وثمة شيء آخر يزيد خطورة صاروخ "شلّال" هو إمكانية إطلاقه من أي سفينة تحمل قاذف طوربيدات عيار 533 ملليمتراً.