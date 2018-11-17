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القبض على ثلاث عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو في الخانكة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:59 م
القبض على ثلاث عاطلين بحوزتهما 2 كيلو بانجو في الخانكة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
نجحت مباحث مركز شرطة الخانكة، في القبض على ثلاث عاطلين بحوزتهما 2كيلو بانجو، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بضبط كل من "أحمد. س" 23سنه سائق توك توك، وومقيم مساكن أبو زعبل – دائرة المركز، و"مصطفي. س" 24سنه، عاطل ومقيم مساكن أبو زعبل – دائرة المركز، و"اسلام. ع" 25 سنه عاطل، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2كيلو جرام وعدد 3 هاتف محمول، حال استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الاول، بقصد الاتجار والهواتف للاتصال بعملائهم،تحرر عن ذلك المحضر رقم 20099 لسنة 2018 جنح الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.
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