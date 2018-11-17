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وزير التعليم العالي يعلن عن مسابقة أفضل رئيس اتحاد بالجامعات المصرية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:57 م
وزير التعليم العالي يعلن عن مسابقة أفضل رئيس اتحاد بالجامعات المصرية
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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رضا سلامة
 
أعلن وزيرالتعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، عن مسابقة باسم المجلس الأعلى للجامعات؛ لأفضل رئيس اتحاد ونائب على مستوى جميع الجامعات المصرية، على أن تعلن النتيجة نهاية العام الجامعي؛ لتكريم الأول والثاني والثالث على غرار مسابقة أفضل جامعة.

وأشار خالد عبد الغفار خلال اجتماع الأعلى للجامعات إلى التشكيل الجديد  لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على العديد من المحاور، منها: مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة، فضلًا عن اقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلى الاستفادة القصوى المطلوبة، وكذا مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية، ودراسة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة لعدد الطلاب مع وضع تصور للعدد الأمثل ومقترحات تطبيقه.

وأكد الوزير على ضرورة حضور رؤساء وأمناء لجان القطاعات في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات المقبلة للتواصل مع رؤساء الجامعات وعرض خطط التطوير، كما طالب  رؤساء الجامعات بضرورة التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات للحصول على إحصائيات أعداد وبيانات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن إنشاء كليات وبرامج جديدة بالجامعات.

المزيد عن: وزير التعليم العالي التعليم العالي التربية والتعليم افضل مسابقة
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