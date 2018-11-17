تأجيل قضية "قاتل طفليه" بالدقهلية لجلسة ٢٠ يناير

أجلت الدائرة الثالثة جنايات القضية المعروفة إعلاميا بـ "عصافير الجنة" لجلسة ٢٠ يناير المقبل للاطلاع على القرارات وسماع اعترافات المتهم التي تم عرضها داخل قاعة المحكمة.



يشار أن جلسة اليوم هي رابع جلسات محاكمة محمود نظمي المعترف بقتل أبنائه وظهرت له فيديوهات يؤكد اعترافه بارتكاب الجريمة ثلاث مرات فضلا عن مفاجأه فجرتها النيابة العامة فى مرافعتها بالجلسة الماضية باكتشاب خطاب مدون بيد المتهم داخل محبسه ي اولى جلساته اعترف خلاله بارتكاب الواقعة.



واستلم المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، قرارات الجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي، وقرار فحص المحرر المنسوب للمتهم محمود نظمي، من قسم أبحاث التزييف والتزوير، وتقرير المختص من الإذاعة والتليفزيون والمصنفات والأدلة الجنائية، لتفريع الأسطوانة المقدمة من الدفاع لاعتراف محمود بالجريمة.



واكد محامي المتهم فض زلاحراز واستخراج حرز هاتف المحمول الخاص بالمتهم من النيابة وبيان المكالمات الصادرة والواردة من المتهم، من تاريخ ٢١ وحتى ٢٤ أغسطس.



وكان ممثل النيابة قد طالب في جلسة محاكمة المتهم بقتل طفليه بميت سلسيل بالدقهلية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم محمود نظمي، قاتل طفليه.