فنانة شهيرة تقرر خلع ملابسها في فيلمها الجديد (صور)

قررت الممثلة العالمية ​إيما ستون​ ان تظهر عارية الصدر في فيلمها الجديد The Favourite، للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس.

واستطاعت أن تقنع زملائها والقييمين على العمل بذلك، معتبرة بأن تلك الخطوة مهمة بالنسبة للشخصية التي تجسدها، وبالتالي يعدّ هذا اوّل مشهد عار لها في السينما.

وصرّحت إيما ستون لموقع "Hollywood Reporter" بعد أخذ عدة لقطات من المشهد، قلت: هل يمكنني أن أكون عارية، أعتفد أن ذلك سيعطي "سارة تشرشل" شيئا تنظر إليه عندما ترى أنني لست تحت ورق يغطي جسدي، ورفضت أوليفيا الأمر قائلة : لا لا تفعلي ذلك، وسألني المخرج هل أنتي متأكدة من أن هذا ما تريدين القيام به؟، فقلت له بالطبع لقد أخترت أن أفعل ذلك لأن هذا يبدو منطقيا بالنسبة لي".