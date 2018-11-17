أمن الجيزة يكشف عن سبب سقوط جزء من كوبري صفط اللبن

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن سيارة سوزوكي، اصطدمت بكوبري صفط اللبن، ما أسفر عن سقوط جزء من السور أسفله، ومصرع شخصين، وإصابة آخرين.

وكان تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور بسقوط جزء من كوبري صفط اللبن، ووجود متوفيين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، ورجال المرور، وجار سحب أثار الحادث.