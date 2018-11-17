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تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الاتحادات الطلابية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:52 م
تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور رؤساء الاتحادات الطلابية
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير التعليم العالي
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رضا سلامة
 
عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، ظهر اليوم السبت برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ورؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات ونوابهم الفائزين فى الانتخابات الطلابية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

فى بداية الاجتماع وجه د. خالد عبد الغفار التهنئة لرؤساء الاتحادات الطلابية ونوابهم بالجامعات المصرية الفائزين فى انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2018/2019، متمنيًا لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الوزير التهنئة للدكتور عادل السيد مبارك لتعيينه رئيسًا لجامعة المنوفية، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن لتعيينه رئيسًا لجامعة المنيا.

كما قدم د. خالد عبد الغفار التهنئة لرؤساء الجامعات بمناسبة انتهاء الانتخابات الطلابية بنجاح، مؤكدًا على أهمية الدور المبذول في الإشراف على العملية الانتخابية، مشيدًا بدور رؤساء الجامعات في تنظيم فعاليات الاحتفال بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر، وكذا دورهم في المشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

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