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وقوع مشاجرة بقرية بالشرقية وإصابة 4 أشخاص لخلافات الجيرة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:53 م
وقوع مشاجرة بقرية بالشرقية وإصابة 4 أشخاص لخلافات الجيرة
اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت نشوب مشاجرة بين عائلتين؛ وذلك للخلاف على توصيل مواسير "الصرف الصحي" لأحدهم، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص طرفي النزاع بجروح قطعية وكدمات بالراس وأجزاء مختلفة بالجسم.

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بقرية النكارية، بين كلًا من "حماد.خ.ح"21عامًا، و"عمرو.ح.س" 31 عامًا مهندس صيانة، طرف أول وبي "سعيد.ج.أ" 48 عامًا مبيض محارة، مصاب وشقيقه "عيد" 41عامًا مبيض محاراة طرف ثاني.


وتبين من تحقيقات رجال المباحث حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وقيام الطرف الأول بالحفر بالشارع؛ لتوصيل مواسير صرف صحي لمنزلهما وإعتراض الطرف الثاني، على ذلك فوقعت بينهم مشاجرة أسفرت عن إحداث إصابتهم جميعًا بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالرأس وبأجزاء مختلفة بالجسد، تم ضبط طرفي المشاجرة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 56615 جنح مركز الزقازيق.


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