التفاصيل الكاملة لاستقبال جثمان ساطع النعماني وسط تكثيف أمني

رحل عن عالمنا العميد ساطع النعماني، نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الأسبق، يوم الأربعاء الماضي، حيث أُصيب بطلق ناري في وجهه خلال أحداث بين السرايات، والتي وقعت إبان ثورة 30 يونيو عام 2013، ليخضع لإجراء عددًا من العمليات الجراحية داخل مستشفى سانت مارى في لندن.





ويرصد "الفجر"، التفاصيل الكاملة لجنازة العميد "ساطع النعمانى.









رحيل ساطع النعماني

رحل العميد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان في ميدان النهضة، في مستشفى سانت مارى في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور حالته الصحية ولكنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.





مغادرة الجثمان

وغادر قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثمان الشهيد العميد ساطع النعماني، للتوجه إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار لحين تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وكان في استقبال الجثمان أسرته وعدد من القيادات الأمنية بالوزارة والمطار، وتم خروج الجثمان عقب انتهاء الإجراءات الخاصة به.





استعدادات أمنية مكثفة

وعززت أجهزة الأمن من تواجدها، استعدادًا لإقامة جنازة عسكرية للشهيد العميد ساطع النعماني، كما شهدت مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر استعدادات لاستقبال جثمانه.





ويشهد محيط منفذ 35 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات أمنية مكثفة لوصول، جثمان العميد ساطع النعماني، على متن الرحلة رقم 780، بعد انتهاء كافة الإجراءات من قبل السلطات في لندن بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.





الجنازة العسكرية

وتقام اليوم السبت، مراسم الجنازة العسكرية والشعبية للعميد ساطع النعمانى بمسجد الشرطة بأكتوبر، حيث يشارك عدد من قيادات وزارة الداخلية والرموز الشعبية والشخصيات العامة وزملاء وأصدقاء وأسرة الشهيد، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر.





رحلة علاج النعمانى

تخرج العميد ساطع النعمانى، عام 1992 في كلية الشرطة، وعمل معاون نظام بقسم شرطة العجوزة، ثم ضابطًا بالإدارة العامة للمباحث، ثم معاون مباحث لقسم الدقي، وشغل معاون مباحث الصف ورئيسًا لمباحث المرور لمدة عامين.





وتدرج في المناصب، وأصبح رئيس مباحث ترحيلات الجيزة، ورئيس حرس محكمة جنوب الجيزة، حتى وصل نائبًا لمأمور قسم بولاق الدكرور حتى أحداث بين السرايات.





وخضع الراحل لعمليات جراحية بعد إصابته بطلق ناري، ليتم علاجه ويعود إلى أرض الوطن بعد نحو 14 شهرًا من إصابته، وعند عودته حظي باستقبال حافل من جميع المواطنين ورجال الشرطة.





كما حظي بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له الذي قبَّل رأسه تقديرًا لما قام به خلال الثورة المجيدة، قائلا: خلال حديثه مع السيسى، "فقدت بصري، والآن أرى بعيون المصريين.. وظللت 3 أشهر في غيبوبة تامة، وإرادة الله أعادتني للحياة مرة أخرى".



