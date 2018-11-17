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ريال مدريد يفاوض مهاجم موناكو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:38 م
ريال مدريد يفاوض مهاجم موناكو
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الفجر الرياضي
 

دخل نادي ريال مدريد، في مفاوضات جادة مع نجم فريق موناكو الفرنسي، من أجل تعزيز خط الهجوم الملكي مؤقتًا حتى نهاية الموسم.


ويسعى ريال مدريد للخروج من الأزمة التهديفية التي ظهرت عقب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.


وفتح ريال مدريد باب المفاوضات مع الكولومبي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.


وعرض خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب، خدمات المهاجم الكولومبي على إدارة الفريق الملكي للتعاقد معه في يناير المقبل، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للنادي الفرنسي.


وسجل راداميل فالكاو، البالغ من العمر 30 عاماً، 4 أهداف فقط في 14 مباراة بكل البطولات، هذا الموسم مع موناكو.

 

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