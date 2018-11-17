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ليالي جنوب الوادي تنظم حفلًا فنيًا بذكرى المولد النبوي الشريف

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:38 م
ليالي جنوب الوادي تنظم حفلًا فنيًا بذكرى المولد النبوي الشريف
صورة أرشيفية
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قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة تواصل فعاليات لياليها الثقافية، باقامة حفل فنى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف وذلك الساعة الخامسة مساء غد الاحد الموافق 18 نوفمبر 2018 بالمسرح المكشوف.

وأضاف الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن هناك أيضا حفلاً فنياً سوف ينظمه قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية يتضمن فقرات موسيقية وغنائية وانشاد ديني وابتهالات.
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