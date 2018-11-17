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الرئيس الصيني: الحمائية التجارية اثرت على النمو العالمي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:29 م
الرئيس الصيني: الحمائية التجارية اثرت على النمو العالمي
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حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن ظلال الحمائية والأحادية تؤثران على النمو العالمي وحث على التمسك بالتجارة الحرة منضمًا بذلك إلى زعماء دول آسيا والمحيط الهادي الآخرين.

وقال شي في كلمة أمام اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بابوا غينيا الجديدة إن "من يختار غلق بابه سيعزل نفسه فقط عن بقية العالم ويفقد وجهته".

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد قد قال في وقت سابق إن الدول بحاجة لإعادة تقييم العولمة والتكامل الاقتصادي لأنهما تركا وراءهما بعض الناس وأججا عدم المساواة.
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