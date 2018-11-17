فيديو مؤثر.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه المتوفاة!

ظل قرد رضيع بجوار أمه المتوفاة يحاول إيقاظها بعد أن دهستها سيارة، وفقا لما جاء بصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وتم التقاط فيديو له على الشارع بين مدينتي باريلي وبادايون في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد.





وتوقف المارة لتصوير المشهد الحزين، وكان القرد الصغير يصرخ على جسد أمه المتوفاة وحاول إيقاظها، ويعتقد أن السيارة دهست أمه عندما كانت تسير عبر الطريق.





ويوجد رجل يقول: "الأم ميتة، ماذا سنفعل بالطفل"، ويقترج رجل آخر إبقاء القرد الصغير في الغابة لكي تجده القردة الأخرى، ولم يترك القرد الصغير جسد أمه حتى أخذ الناس جثتها.





وقام سكان المدن القريبة بدفن القرد الميت بعد أن أدوا الطقوس الدينية اللازمة في الهند، وتعتبر هذه القردة في الهند تجسيدا لهانومان- إله القوة.





وسلم القرد الصغير إلى قسم الغابات في ولاية أوتار براديش.