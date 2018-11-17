ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فيديو مؤثر.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه المتوفاة!

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:18 م
فيديو مؤثر.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه المتوفاة!
طباعة
 
ظل قرد رضيع بجوار أمه المتوفاة يحاول إيقاظها بعد أن دهستها سيارة، وفقا لما جاء بصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم التقاط فيديو له على الشارع بين مدينتي باريلي وبادايون في ولاية أوتار براديش في شمال البلاد. 

وتوقف المارة لتصوير المشهد الحزين، وكان القرد الصغير يصرخ على جسد أمه المتوفاة وحاول إيقاظها، ويعتقد أن السيارة دهست أمه عندما كانت تسير عبر الطريق.

ويوجد رجل يقول: "الأم ميتة، ماذا سنفعل بالطفل"، ويقترج رجل آخر إبقاء القرد الصغير في الغابة لكي تجده القردة الأخرى، ولم يترك القرد الصغير جسد أمه حتى أخذ الناس جثتها.

وقام سكان المدن القريبة بدفن القرد الميت بعد أن أدوا الطقوس الدينية اللازمة في الهند، وتعتبر هذه القردة في الهند تجسيدا لهانومان- إله القوة.

وسلم القرد الصغير إلى قسم الغابات في ولاية أوتار براديش.

المزيد عن: مشهد مؤثر قرد انواع القردة الام المتوفاة الام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
تركيا
x
19:00
السويد
إيطاليا
x
21:45
البرتغال
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
السيشيل
x
14:30
ليبيا
جنوب أفريقيا
x
15:00
نيجيريا
غينيا الإستوائية
x
17:00
السنغال
الجابون
x
17:00
مالي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/17/2018 1:50:05 PM