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روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية به انتهاكات متعددة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:33 م
روسيا: تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية به انتهاكات متعددة
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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وكالات
 
أعلنت روسيا، اليوم السبت، رفضها لتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بشأن سوريا، مشيرة إلى أنه يناقد أحكام اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن التقرير وضع بدون تفويض وبه انتهاكات متعددة، مشيرة إلى أنه ينتهك أحكام اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية وسياسة الخصوصية للمنظمة.

وقالت الخارجية، في بيان، "وفقا للمعلومات المتوفرة سيتم تحديد معايير التفاعل من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية المحايدة الدولية، التي تم تشكيلها وفقا للقرار 71/248 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسهيل التحقيقات في الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي في سوريا منذ مارس عام 2011".

وأضاف البيان "حقيقة ظهور هذه الوثيقة ومحتواها يثير عددا من الأسئلة الخطيرة. من الواضح أنه تم تجميعها بانتهاكات عديدة، وبدون تفويض السلطة المقابلة وبشكل تتعسفي من الجانب المؤلف".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "المذكرة تنتهك بشكر مباشر أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من حيث السرية، وكذلك سياسة السرية الخاصة بالمنظمة، لاتها تقترح تقديم ضمانات للوصول إلى" آلية" للوصول إلى المعلومات ذات الأهمية".

وتأمل موسكو أن تعيد الأطراف النظر في موقفها بشأن إبرام هذه المذكرة، لأن "محاولات تنفيذها مشحونة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على نزاهة اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبناء حوار بناء وعلى أساس الاحترام المتبادل بشأن الأسلحة الكيميائية في الأمم المتحدة".

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