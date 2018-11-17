القبض على هاربين من تنفيذ أحكام بكفرالشيخ

نفذت مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، وبإشراف اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حملة مكبرة للقبض على الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، والمحكوم عليهم بالحبس قى قضايا متعددة بعددًا من المراكز.



قاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية وعددًا من رؤساء مباحث المراكز الشرطية المختلفة، وأسفرت عن القبض على 7اشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، حيث تم القبض على "يوسف.ح.ى"،61عامًا، صاحب مخبز، مقيم بمركز شرطة فوة، والمطلوب ضبطه فى 34 حكم حبس، منهم 25جزئى، 9مستأنف، فى قضايا تبديد، بإجمالى عقوبات بالحبس 13عامًا، وقيمة كفالات 9000 جنيه، والقبض على "عبد التواب.ع.ح"،43 عامًا، مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، والمطلوب ضبطه في 17 حكم حبس جزئى، فى قضايا تبديد، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 7 سنوات.



كما تم القبض على "عبد الرؤوف.ف.ع"، 45عامًا، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا، والمطلوب ضبطه فى 17 حكم حبس جزئى فى قضايا تبديد، بإجمالى عقوبات بلغت 6 سنوات، قيمة كفالات 3500 جنيه، والقبض على "محمد.إ.م"،43 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بيلا، والمطلوب ضبطه فى 16 حكم حبس جزئى فى قضايا تبديد، بإجمالى عقوبات بلغت 3سنوات، وقيمة الكفالات 2000 جنيه، والقبض على "محمد.أ.م "، 42عامًا مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض، والمطلوب ضبطه فى 16 حكم حبس جزئى فى قضايا تبديد، بإجمالى عقوبات بلغت 7سنوات.



كما القى القبض على "صطفى.ع.م"،64 عامًا، بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 3 سنوات صادر ضده فى قضية "رشوة "، و"على.م.ع"،32 عامًا عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض، هارب من تنفيذ حكم غيابى بالسجن 5 سنوات صادر ضده.