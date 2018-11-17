تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف غموض واقعة سرقة سيدة بالإكراه داخل شقتها بالسيدة زينب وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتيها وعاطل.

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من "منى. ى"، 26 سنة، ربه منزل بأنها حال تواجدها بمسكنها وبصحبتها صديقتيها كل من "هدى. س"، 25 سنة، ربة منزل وشقيقتها "عبير. س"، 30 سنة ربة منزل فوجئت بدخول شخص يرتدي جاكت بغطاء رأس وكوفية لإخفاء معالمه الشقة سكنها وقام بتوثيقها والأولى بحبل غسيل وتكميمهما بشريط لاصق شفاف كان بحوزته واستولى على مشغولات ذهبية عبارة عن ( 2 حلق، دبلة، وخاتم ) كانت تتحلى بها ومبلغ مالي 9300 جنيه من داخل دولاب غرفة نومها وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن صديقتي المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "كريم. م"، 28 سنة، حلاق.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، وأقرت الأولى بأنها نظرا لعلمها والثانية باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية كبيرة بمسكنها فاختمرت في ذهنهما فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك اتفقت مع باقي المتهمين لتنفيذ مخططهما، وأثناء تواجدهما صحبة المجني عليها مكنت المتهم من الدخول إلى الشقة وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبمواجهه باقي المتهمين بأقوال الأولى أيداها، وتم بإرشاد المتهم الثالث ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها ومبلغ مالي 4400 جنيه من متحصلات الواقعة بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍ العمل على ضبط المتهم الهارب وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.