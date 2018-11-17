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رئيس الزمالك يتهم "العضو الأهلاوي" بإثارة أزمة "كهربا"

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:20 م
رئيس الزمالك يتهم العضو الأهلاوي بإثارة أزمة كهربا
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هاني عصام
 

أجرى رئيس الزمالك مكالمة هاتفية مع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية بسبب أزمة كهربا لاعب الفريق.

ووجه رئيس الزمالك للوم إلى عبد الغني بسبب تصريحاته التي خرج وأكد فيها أن عقد اللاعب غير موثق مع الزمالك وأنه يحق له الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

وشدد رئيس الزمالك لعبد الغني أن تلك التصريحات تسببت في أزمة داخل الفريق وتشتيت ذهن اللاعب ودخول الأهلي في المفاوضات مع اللاعب، وأكد على رفضه التام لهذا الموقف وضرورة العودة إلى النادي حال وجود مشكلة قانونية.

وجاءت تلك المكالمة لتدفع عبد الغني للتراجع عن تصريحاته والخروج بتصريحات جديدة يؤكد فيها أن عقد اللاعب موثق مع الزمالك ولا يحق له من الأساس الرحيل وأن موقف النادي قانوني.

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