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لأول مرة نسيم معلوف في ورشة عمل موسيقية بالأوبرا المصرية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:10 م
لأول مرة نسيم معلوف في ورشة عمل موسيقية بالأوبرا المصرية
صورة أرشيفية
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سعد نبيل
 

نحجت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الاتفاق مع عازف الترومبيت اللبناني العالمي نسيم معلوف مخترع البوق الشرقي.

 

ومن المقرر أن يقوم "نسيم" بعمل ورشة عمل وإلقاء محاضرة للعازفين والطلبة الأكاديميين في الثانية عشر ظهر غدًا الأحد ١٨ نوفمبر بقاعات البروفات بالأوبرا و يديرها الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني الذي صرح أن فور علمه بتواجد معلوف في القاهرة حرص علي التواصل معه للاستفادة من خبراته الفنية وأشار بغدادي الي أهميته كعازف ومؤلف موسيقي و مخترع لآلة البوق الشرقي الذي أضاف لها نغمة الربع تون من خلال صباب رابع حتي تمكنها من عزف الألحان الشرقية

المعروف ان نسيم معلوف من موليد كفر عقاب في لبنان عام ١٩٤٠ وهو عازف ومؤلف وأستاذ موسيقي تخرج في المعهد العالي الوطني للموسيقي بباريس عام ١٩٧٠ علي يد الفنان العالمي موريس اندريه بعدها قام بالتدريس في معهد الموسيقي الوطني ببيروت و في عام ١٩٧٦ عاد الي باريس مرة آخري ليكمل التدريس والعزف المنفرد في أعمال موسيقي الباروك بمختلف المعاهد الموسيقية بباريس لمدة تجاوزت ٤٥ عاما ومن أهم أعماله التقاسيم علي البوق الشرقي

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